Чт, 18.06.2020
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Официальное имя сына Илона Маска: в Сети появилось фото свидетельства о рождении

Илон Маск и Граймс

ФОТО: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

4 мая у основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска родился шестой ребенок. Сына изобретателю родила американская певица Grimes. Выбор имени для наследника Маска вызвал резонанс у пользователей Сети. Новоиспеченные родители выбрали малышу неординарное имя – X Æ A-12, пишет Сегодня.

Изначально закон Калифорнии запрещал регистрировать имя с символами, но Маск и Grimes вышли из ситуации. Западный таблоид TMZ опубликовал свидетельство о рождении шестого ребенка Илона Маска с окончательной версией его имени.

Согласно свидетельству, первое имя малыша X, второе - AE A-XII, а фамилия – Маск.

Напомним, что ранее избранница Илона Маска Grimes объясняла значение имени сына. Так, по ее словам, X – это "неизвестная переменная". Æ – это "эльфийский вариант" аббревиатуры Ai – "любовь или искусственный интеллект". 4ÆM – так называется одна из песен из последнего альбома Grimes. A-12 – это дань уважения разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12.

Смотри свидетельство о рождении ЗДЕСЬ!

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