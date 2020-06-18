Официальное имя сына Илона Маска: в Сети появилось фото свидетельства о рождении

Изначально закон Калифорнии запрещал регистрировать имя с символами, но Маск и Grimes вышли из ситуации. Западный таблоид TMZ опубликовал свидетельство о рождении шестого ребенка Илона Маска с окончательной версией его имени.

Напомним, что ранее избранница Илона Маска Grimes объясняла значение имени сына. Так, по ее словам, X – это "неизвестная переменная". Æ – это "эльфийский вариант" аббревиатуры Ai – "любовь или искусственный интеллект". 4ÆM – так называется одна из песен из последнего альбома Grimes. A-12 – это дань уважения разработанному для ЦРУ США самолету-разведчику Lockheed A-12.