Редчайшего дельфина-альбиноса обнаружили в Черном море

По данным издания "Кубань 24", в Черном море живет только одна белоснежная афалина – вожак стаи дельфинов. Ее сородичи часто выплывают к людям, но она сама предпочитает держать дистанцию. Встречу с необычным дельфином гиды считают хорошей приметой.