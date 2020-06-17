Авиакомпании запретили алкоголь на борту

Данный меры вводят для того, чтобы ограничить контакты между пассажирами друг с другом и экипажем. Кроме того, отказ от спиртного позволит снизить количество конфликтов во время полетов.

Так, с июня на борту не будут предлагать алкоголь авиакомпании EasyJet и Virgin Atlantic. Из напитков пассажирам будут предлагать только воду. British Airways приостановит продажу спиртного во время краткосрочных перелетов. На дальних рейсах алкоголь будет доступен только пассажирам бизнес-класса.