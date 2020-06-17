Авиакомпании запретили алкоголь на борту

Несколько авиакомпаний на время пандемии коронавируса отказались от подачи пассажирам алкоголя. Об этом сообщает Рамблер со сыылкой на Daily Mail.
Данный меры вводят для того, чтобы ограничить контакты между пассажирами друг с другом и экипажем. Кроме того, отказ от спиртного позволит снизить количество конфликтов во время полетов.
Так, с июня на борту не будут предлагать алкоголь авиакомпании EasyJet и Virgin Atlantic. Из напитков пассажирам будут предлагать только воду. British Airways приостановит продажу спиртного во время краткосрочных перелетов. На дальних рейсах алкоголь будет доступен только пассажирам бизнес-класса.
В авиакомпаниях отметили, что это временная мера. Ограничения пересмотрят с учетом эпидемиологической ситуации.