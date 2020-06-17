Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, признавшего его своим отцом

Артист балета, педагог и бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе впервые рассказал о ребенке, который признал в нем своего отца. На своей странице в Instagram Цискаридзе поделился с подписчиками, что в его жизни есть «самый дорогой человек», которого он называет «чудо».

Речь идет о Данииле, сыне подруги артиста Арины Маракулиной. По словам Цискаридзе, он познакомился с мальчиком в 2009 году и с тех пор стал его закадычным другом. «В 2009 году после спектакля „Смерть Полифема“ в театре Тень подошло ко мне ЧУДО — малыш с маленьким букетиком цветов, протянул руку и сказал: „пХЫвЭт!“ Все! С этой минуты мы стали самыми большими друзьями», — написал артист балета.

Он также добавил, что с того времени они стали проводить время вместе: ходить по музеям, театрам и другим увеселительным заведениям. А когда мальчику настала пора получать паспорт, он, недолго думая, выбрал отчество «Николаевич».

«Самое ценное для меня это то, что он должен был выбрать отчество, так как Арина за это время изменила жизнь, и Даниил выразил желание взять отчество Николаевич. Сам! Это было неожиданностью для всех. Но так сильно я не гордился никогда!» — отметил Цискаридзе и поздравил мальчика, которому исполнилось шестнадцать лет, с днем рождения.

Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и искренне порадовались за своего кумира, пишет Пятый канал.