Видео: Ефремов подзабыл о плохом самочувствии, направляясь на перекур с допроса

В распоряжении 360tv.ru оказались кадры, на которых устроивший «пьяное» ДТП в Москве Михаил Ефремов во время перерыва в ходе допроса идет к специально отведенному месту для курения. Видно, что актер выходит из здания столичного Главного следственного управления МВД бодрым шагом, сообщает Пятый канал .

А вот после перекура, будто опомнившись, заслуженный артист РФ идет в обратном направлении медленно, склонив голову, и держится за сердце. К слову, несмотря на жару в Москве, Михаил Ефремов надел на себя неизменную бейсболку, плотную темную рубашку и очки.