Леонид Куравлев выбрал место для своих похорон

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев заранее позаботился о собственных похоронах. После смерти любимой жены, актрисы Нины Куравлевой, в 2012 году он стал вести затворнический образ жизни и избегать общения с прессой. Видимо, артист не хочет никого обременять, поэтому заранее подумал о том, чтобы быть захороненным вместе с покойной супругой на Троекуровском кладбище.

Место, где уже покоится Нина Васильевна, отведено целой плеяде российских артистов. Здесь нашли последнее пристанище Марина Голуб, Николай Караченцов, Владислав Галкин и многие другие, отмечают «Дни.ру». На плите у могилы жены артиста появилась вторая надпись: Куравлев Леонид Вячеславович. Разумеется, без даты.