«Он не олигарх»: адвокат Ефремова о возмещении ущерба семье погибшего в ДТП

Сегодня Пашаев заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности. Он рассказал, что накануне пообщался с братом Захарова Валерием и тот выразил готовность обсуждать компенсацию, если ему позволит Добровинский. «Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать. Ефремов готов возместить полностью понесенный материальный ущерб в связи с похоронами. Человек готов возместить моральный ущерб, но он не олигарх. Он 100 миллионов никому не может дать, как уже рассказывают, что с него можно получить сто миллионов рублей. Это нереально и невозможно. У нас есть судебная практика», — подчеркнула Пашаев, добавив, что стороны обязательно смогут договориться.