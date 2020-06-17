Сколько денег оставляют жители Эстонии в Латвии при покупке сигарет и алкоголя
В прошлом году каждый житель Эстонии потратил в общей сложности 190 евро за рубежом. Из соседних с Эстонией стран больше всего тратили наши соотечественники в Латвии (34 евро), Финляндии (20 евро) и России (18 евро).
Давайте на примере Латвии рассмотрим, как тратили свои деньги в прошлом году жители Эстонии в этой стране. На первом месте среди покупок - алкоголь и табачные изделия. Это в среднем по 9 евро и 50 центов на одного человека. На топливо, транспорт и смазочные материалы расходовалось 7 евро и 90 центов на человека, на еду и безалкогольные напитки - 3 евро и 90 центов. Об этом говорится в исследовании Департамента статистики Эстонии, пишет Elu24.
Дешевый алкоголь привлекает не только жителей приграничных территорий
Жители Западной Эстонии больше других покупают в Латвии алкоголь и сигареты, тратят в год на человека около 21 евро. По сравнению с другими регионами эта цифра выше, чем в 2 раза. Для сравнения: в Западной Эстонии люди тратят в среднем 189,4 евро в год на покупку алкоголя у себя в стране, что также выше, чем в среднем по Эстонии (169,5 евро).
Если сравнивать по уездам, то больше всего алкогольные напитки и сигареты покупают в Латвии жители Валгамаа. Если в Латвии среднестатистический житель Валгамаа тратит на алкоголь почти 50 евро, то у себя дома - 99 евро и 90 центов в год.
Если и дальше смотреть по уездам, то жители Пярнумаа также выделяются в плане расходов на алкоголь в Латвии. В среднем каждый житель этого уезда тратил 32,1 евро в год на покупку алкоголя или табачных изделий в Латвии и дополнительно 178,9 евро в Эстонии. Если мы посмотрим на ситуацию в самом большом уезде страны - Харьюмаа - то здесь увидим, что в Латвии каждый человек тратит всего 6 евро и 40 центов на покупку алкоголя и табачной продукции, а 181 евро и 40 центов в Эстонии.