Сколько денег оставляют жители Эстонии в Латвии при покупке сигарет и алкоголя

Давайте на примере Латвии рассмотрим, как тратили свои деньги в прошлом году жители Эстонии в этой стране. На первом месте среди покупок - алкоголь и табачные изделия. Это в среднем по 9 евро и 50 центов на одного человека. На топливо, транспорт и смазочные материалы расходовалось 7 евро и 90 центов на человека, на еду и безалкогольные напитки - 3 евро и 90 центов. Об этом говорится в исследовании Департамента статистики Эстонии, пишет Elu24.

Данные Департамента статистики Эстонии, траты жителей Эстонии в Латвии на 1 человека в год: от алкоголя и табачной продукции до продуктов питания ФОТО: Statistikablogi

Дешевый алкоголь привлекает не только жителей приграничных территорий

Жители Западной Эстонии больше других покупают в Латвии алкоголь и сигареты, тратят в год на человека около 21 евро. По сравнению с другими регионами эта цифра выше, чем в 2 раза. Для сравнения: в Западной Эстонии люди тратят в среднем 189,4 евро в год на покупку алкоголя у себя в стране, что также выше, чем в среднем по Эстонии (169,5 евро).

Если сравнивать по уездам, то больше всего алкогольные напитки и сигареты покупают в Латвии жители Валгамаа. Если в Латвии среднестатистический житель Валгамаа тратит на алкоголь почти 50 евро, то у себя дома - 99 евро и 90 центов в год.