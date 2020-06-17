Ср, 17.06.2020
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Не упусти свой шанс! Limon.ee ищет смелых красавиц для съемок в телерекламе портала

Модель и лимоны. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Лето уже наступило и портал Limon.ee приступает к съемкам освежающего рекламного телеклипа. Для этого мы просим поддержки у наших невероятных красоток-читательниц! 

Если вам уже 18 лет и вы располагаете свободным временем и не боитесь камеры, то эта отличная возможность для вас оказаться в эфире телевизионных каналов и на страничках соцсетей в рекламе главного русского рекламного портала Эстонии - Limon.ee. Для участия в конкурсе необходимо отправить свою фотографию нам, воспользовавшись нижеприведенной формой. 

  • Обязательно укажите ваше имя, возраст, номер телефона и минимум одну причину, по которой читаете портал Limon.ee.

Снимки принимаем до 26 июня. Сразу после этого на портале начнется интернет-голосование, наши читатели увидят снимки всех участниц и проголосуют за понравившихся красавиц. Три девушки, набравшие больше всего голосов, будут приглашены для съемок в рекламе. Сам процесс не требует от участниц каких-то особых знаний, умений или подготовки. Участие в съемках не оплачивается, но трех победительницах будут показывать по телевизору в нашей рекламе, а также их ждут сюрпризы от Limon.ee. 

Удачи всем в игре! 

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