Не упусти свой шанс! Limon.ee ищет смелых красавиц для съемок в телерекламе портала

Если вам уже 18 лет и вы располагаете свободным временем и не боитесь камеры, то эта отличная возможность для вас оказаться в эфире телевизионных каналов и на страничках соцсетей в рекламе главного русского рекламного портала Эстонии - Limon.ee. Для участия в конкурсе необходимо отправить свою фотографию нам, воспользовавшись нижеприведенной формой.

Снимки принимаем до 26 июня. Сразу после этого на портале начнется интернет-голосование, наши читатели увидят снимки всех участниц и проголосуют за понравившихся красавиц. Три девушки, набравшие больше всего голосов, будут приглашены для съемок в рекламе. Сам процесс не требует от участниц каких-то особых знаний, умений или подготовки. Участие в съемках не оплачивается, но трех победительницах будут показывать по телевизору в нашей рекламе, а также их ждут сюрпризы от Limon.ee.