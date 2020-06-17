«Наше молчание было вызвано шоком»: театр «Современник» дал официальный комментарий ситуации с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня по вине Михаила Ефремова в центре Москвы произошло ДТП, повлекшее гибель водителя Сергея Захарова. 9 июня актер был помещен под домашний арест по решению Таганского суда. Ефремову предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет Goodhouse.ru.

13 июня 56-летний артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и всех зрителей.

В понедельник на сайте театра «Современник», с которым много лет в качестве актера и режиссера сотрудничал Михаил Ефремов, опубликован официальный комментарий руководства и коллектива театра. «Друзья! Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить.

Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным. В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения.

Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя, ваш «Современник»

Адвокат Михаила Ефремова 15 июня раскрыл причину нетрезвого состояния артиста в день ДТП. Как рассказал Эльмин Пашаев «Московскому комсомольцу», в тот день у актера умер близкий друг. «Михаил был в трауре и подавлен», — отметил защитник. Адвокат дополнил, что именно он убедил Михаила Ефремова записать видеообращение с извинениями перед близкими погибшего водителя, согласовав это со следователем по уголовному делу.