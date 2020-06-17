Нюша свела фанатов с ума одним кадром, ради которого всего лишь надела пикантное боди

29-летняя певица решила разбавить совместные фото с мужем и дочкой очередным знойным кадром. Нюша выложила в Инстаграм снимок, на котором похвасталась роскошной фигурой в белом пикантном боди.
Исполнительница хита «Вою на луну», судя по всему, позировала в ванной. Ее волосы кажутся влажными, а по гладкой коже стекают капли воды. Девушка повернулась спиной к камере, представив на обозрение эффектные формы. С помощью макияжа Нюша подчеркнула глаза и дополнила откровенный образ массивными серьгами, из-за которых казалась еще более хрупкой.
В комментариях тут же один за другим посыпались огненные эмодзи. Впечатленные подписчики восхищались внешностью любимицы и ее смелостью. А некоторых настолько переполнили эмоции, что они даже попросили артистку сбавить обороты. Знойный кадр в итоге набрал почти 94 000 лайков.
Нюша