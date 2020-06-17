«Папа, я тебя очень люблю»: Никита Ефремов наконец прокомментировал ДТП отца

Старший сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова спустя почти десять дней после трагедии, произошедшей 8 июня на Смоленской площади в Москве, прервал молчание и прокомментировал смертельное ДТП с участием отца.

Никита опубликовал на своей странице в Instagram пост, который сопроводил счастливой семейной фотографией. Молодой человек начал свое обращение со слов соболезнования к семье погибшего по вине отца Сергея Захарова, а потом обратился к самому Михаилу.

«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал Никита Ефремов.

Многие, включая известных людей, в комментариях поддержали пост звездного отпрыска, который также успел снискать славу в отечественном кино, продолжив династию. «Главное, чтобы прекратилась эта травля в соц сетях… уже стало просто невыносимо»; «Бог посылает вашему отцу испытания, чтобы задумался, переосмыслил и пришёл к истине и счастью»; «Без сомнений, отец их так и примет, ибо является человеком достойным», — выразил свое мнение актер Артем Ткаченко. «Люблю. Уважаю. Обожаю. Держитесь», — добавила Любовь Толкалина.