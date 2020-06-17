Газманов рассказал о награде от путан

«Стоит человек пять-шесть путан, таких откровенных телок. Подходят: «Олег, как же ты про нас спел. Не лгал, ничего. Вот все нас значит это, а ты...» И такой букет гигантский. «Мы готовы всю группу бесплатно обслужить». И дают мне такой букет», — рассказал Газманов.