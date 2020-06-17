Газманов рассказал о награде от путан

Народный артист России Олег Газманов рассказал о том, как группа секс-работниц после концерта выразила ему благодарность за песню «Путана» и предложила награду в виде бесплатного обслуживания всего музыкального коллектива, пишет «Лента.ру».
Певец вспомнил эту историю в эфире передачи «Музыкалити» с Максимом Галкиным и рэпером Ганвестом, которая опубликована на YouTube-канале Gazgolder.
«Стоит человек пять-шесть путан, таких откровенных телок. Подходят: «Олег, как же ты про нас спел. Не лгал, ничего. Вот все нас значит это, а ты...» И такой букет гигантский. «Мы готовы всю группу бесплатно обслужить». И дают мне такой букет», — рассказал Газманов.
«Я знаю, какой будет заголовок после выпуска этой программы: «Путаны наградили Газманова букетом»», — пошутил Галкин.