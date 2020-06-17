ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Никакого порно! Стало известно, зачем автомобиль Fake Taxi колесит по улицам Таллинна

После новости о том, что Fake Taxi и красавица-модель замечены в Таллиннском аэропорту, читатели Limon.ee завалили редакцию снимками, та самая желтенькая Mazda колесит по городу и перемещается из района в район. Автомобиль видели в Хааберсти и Пирита. Что же происходит на самом деле?

Нам удалось выяснить, что за всем этим стоят режиссер Евгений Ильин и модель Валерия Васильева. Машина принадлежит сценаристке, автору идеи фильма и главной актрисе - модели. В понедельник вечером шли съемки в Таллиннском аэропорту, но на этом работа над молодежным фильмом не заканчивается. Съемки картины продолжатся в ночном клубе Prive и в столице Финляндии - городе Хельсинки. Фильм называется School Hollywood, по словам режиссера, идея этого фильма заключается в том, что сценарист хочет донести до зрителя, что у нас в Эстонии сложно развивать таланты. Она модель, в других странах, в том числе и в Америке, модели становятся знаменитыми, а здесь всем всё равно.

Эдгар Гергель и Евгений Ильин ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

А при чем здесь таланты и порномобиль? «Это был некий юмористический кадр, потому что фильм будет носить в основном комедийный характер, для сбалансирования всего сюжета надо было в первые сцены включить автомобиль», - сказал режиссер фильма Евгений Ильин в интервью Эдгару Гергелю.

Откуда берутся деньги для съемок картины? Тяжело ли в Эстонии строить карьеру режиссера? Об этом и многом другом узнаете в сегодняшнем интервью с Евгением Ильиным!

Fake Taxi ФОТО: Фото читателя Limon.ee