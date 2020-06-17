Галкин рассказал о тайной страсти Пугачевой

Салат от Примадонны

На днях Максим Галкин продемонстрировал любимый летний овощной салат, который приготовила его знаменитая супруга Алла Пугачева. А также сообщил, что ингредиенты в нем с собственного огорода. Максим и Алла завели огород, как и большинство звезд, для души. По словам Галкина, это ведь так приятно, когда свое, с грядки. И всегда знаешь, что ешь экологически чистый продукт. Максим с удовольствием показывает в соцсетях грядки возле своего замка и хвастается первым урожаем, который вырастила жена: тут лук, петрушка, шпинат, редиска.

Устройством теплицы в этом году занималась Алла Борисовна лично, и грядки все ровненькие, ни одного сорняка. Галкин объясняет: «Это Алла придумала сделать на участке теплицы. У нас подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковка... Уже редиска роскошная пошла!»

Как известно, Алла Борисовна любит готовить сама, а еще одна ее домашняя страсть - сад. Он в семье большой, есть деревья и плодовые, и декоративные. Если Пугачева держит под контролем ситуацию на грядках, то Галкин выступает в роли садовника, отвечая за здоровье деревьев.