Галкин рассказал о тайной страсти Пугачевой

Речь, конечно, об овощах, фруктах и ягодах. Из-за временного перерыва в культурно-массовых мероприятиях и съемках этой весной знаменитости на участках своих подмосковных особнячков занялись работами в садах и огородах, пишет teleprogramma.pro.
Салат от Примадонны
На днях Максим Галкин продемонстрировал любимый летний овощной салат, который приготовила его знаменитая супруга Алла Пугачева. А также сообщил, что ингредиенты в нем с собственного огорода. Максим и Алла завели огород, как и большинство звезд, для души. По словам Галкина, это ведь так приятно, когда свое, с грядки. И всегда знаешь, что ешь экологически чистый продукт. Максим с удовольствием показывает в соцсетях грядки возле своего замка и хвастается первым урожаем, который вырастила жена: тут лук, петрушка, шпинат, редиска.
Устройством теплицы в этом году занималась Алла Борисовна лично, и грядки все ровненькие, ни одного сорняка. Галкин объясняет: «Это Алла придумала сделать на участке теплицы. У нас подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковка... Уже редиска роскошная пошла!»
Как известно, Алла Борисовна любит готовить сама, а еще одна ее домашняя страсть - сад. Он в семье большой, есть деревья и плодовые, и декоративные. Если Пугачева держит под контролем ситуацию на грядках, то Галкин выступает в роли садовника, отвечая за здоровье деревьев.
К примеру, на прошлой неделе телеведущий отчитался о работах в саду: «Сделал рогатины: спилил ветки у клена, у которого сосудистая болезнь... Острые концы делаю у этих рогатин пилой - это будут подпорки для нижних листьев рододендрона, чтобы они не лежали на земле и не гнили». Работа в саду для главы этого семейства летом - настоящее удовольствие: «Прелесть - ни о чем не думаешь, лучшее занятие, когда хочешь отвлечься, - чего-нибудь отпилить и куда-нибудь примостырить. Всем рекомендую!»