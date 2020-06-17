Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов последние дни почти ничего не ест, не употребляет алкоголь и пьет только воду. О состоянии артиста рассказала его домработница Ева Моисеева, передает телеканал РЕН ТВ.
По словам домработницы, Ефремов чувствует себя очень плохо и сильно переживает, все время лежит, часто вызывает скорую помощь. Супруга артиста также чувствует себя плохо. Домработница добавила, что дети Ефремова часто его навещают.
Ранее в среду к актеру снова приехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Сообщалось, что его собираются забрать на допрос в связи со смертельной аварией в центре Москвы.
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