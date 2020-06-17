Восемь самых полезных для здоровья летних продуктов

Лето – то самое время года, когда можно практически без усилий перейти на самую полезную диету: овощи, фрукты, ягоды доступны и разнообразны, а из-за теплой погоды ни жареных продуктов, ни жирных, ни тем более слишком сладких не хочется совсем. Рассказываем, чем полезны для нашего здоровья самые любимые летние лакомства – и советуем не сдерживать себя!

Черешня

В ягодах вишни и черешни особенно много антоцианов – флавоноидов, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным действием, которые помогают снизить риск хронических заболеваний. Так что ешьте сладкие темные ягоды каждый день – столько, сколько вам захочется.

Помидоры

Ликопин, полезное вещество, которого особенно много в помидорах, помогает бороться с болезнями и уменьшает риск развития рака и сердечных заболеваний. Но важно помнить, что ликопин – это жирорастворимое вещество, и потому лучше всего есть помидоры с растительным маслом.

Арбуз

Во-первых, в арбузах много воды, которой так не хватает летом нашему телу. А, во-вторых, в этих гигантских сладких ягодах много ликопина и калия – элемента, необходимого для здоровья сердца.

Черника и голубика

Дикие лесные ягоды, особенно черного цвета, богаты полезными антиоксидантами, которые очень полезны для всех систем нашего организма. Кроме того, в чернике много антоцианинов, способных существенно снизить риск развития некоторых форм рака.

Зеленый чай

Прекрасный способ освежиться в летнюю жару – стакан холодного зеленого чая с мятой или лимоном. Помимо полезных веществ, защищающих здоровье нашего сердца, в зеленом чае содержится много антиоксидантов, защищающих клетки от опасного воздействия свободных радикалов и тем самым замедляющих их старение.

Сливы

В этих фруктах особенного много калия и витамина К, которые очень полезны для здоровья костей. Некоторые исследования даже подтвердили прямую связь между регулярным употреблением слив и снижением риска потери костной массы.

Руккола

Еще один летний ингредиент, очень полезный для женского здоровья – это руккола. Эта темно-зеленая травка богата витамином К, который способен снизить риск развития остеопороза и защитить кости от разрушения.

Грибы