Джигурда заявил о покушении на Ефремова

«Прокуратура и все центральные каналы и газеты рассказали об алкоголе и наркотиках в крови у Михаила. Но никто <…> не сделал акцент, с моей точки зрения, на главном: В КРОВИ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ОБНАРУЖЕНО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СНОТВОРНОЕ!!!!!» - написал Джигурда.

Он заявил, что перед аварией Ефремов был в баре и «неизвестно с кем» пил. Видеозаписи из бара пропали, отметил актер. «Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения (не получив никаких особенных повреждений) И был ли он за рулём (сам он ничего не помнит)», - добавил Джигурда.