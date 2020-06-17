Ср, 17.06.2020
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Джигурда заявил о покушении на Ефремова

Никита Джигурда

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника

Актер Никита Джигурда представил собственную версию ДТП Михаила Ефремова. В своем Instagram он заявил, что авария на самом деле могла быть покушением на его коллегу за критику властей, сообщает Topnews.

«Прокуратура и все центральные каналы и газеты рассказали об алкоголе и наркотиках в крови у Михаила. Но никто <…> не сделал акцент,  с моей точки зрения, на главном: В КРОВИ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ОБНАРУЖЕНО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СНОТВОРНОЕ!!!!!» - написал Джигурда.

Он заявил, что перед аварией Ефремов был в баре и «неизвестно с кем» пил. Видеозаписи из бара пропали, отметил актер. «Нет видео, как Ефремов выходит из автомобиля после сильнейшего столкновения (не получив никаких особенных повреждений) И был ли он за рулём (сам он ничего не помнит)», - добавил Джигурда.

Он обратил внимание, что последние выпуски «Господина Заразного» Ефремова высмеивали власть. Джигурда считает, что историю с ДТП могли «раздуть», чтобы дать «громкий сигнал» ярко и смело критикующим чиновников людям.

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