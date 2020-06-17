Британские СМИ: принца Уильяма подкосил страшный недуг

Источник, близкий к монаршей семье, сообщил, что у герцога Кембриджского стремительно падает зрение. По его словам, к услугам принца - лучшие британские доктора, однако прогноз, данный экспертами, неутешительный. Самый пессимистичный из них звучит следующим образом: Уильям может ослепнуть уже через пять лет.

По мнению источника, на состояние здоровья герцога сильно влияют стрессы последнего времени. Так, отказ принца Гарри и Меган Маркл от официальных обязанностей, привел к тому, что на внука королевы и его жену обрушилось много дополнительных обязанностей. Из-за дополнительной нагрузки у них все меньше времени на отдых, сообщает издание Gossipcop. «Не секрет, что Уильям и Кейт злятся на своих родственников из-за переезда. Хотя Миддлтон пытается делать вид, что все в порядке, мы знаем, что ее личная жизнь рушится. Известие о болезни мужа стало большим ударом для Кейт. Ее сердце разбито», – отметил анонимный источник.

Незадолго до шокирующих новостей, сам принц Уильям дал откровенное интервью. В нем он поделился рассказом о том, как справляется с волнением при публичных выступлениях. Герцог признался, что чувствует себя уверенно на публике, потому что не видит зрителей. «Зрение стало ухудшаться с возрастом. Когда я выступаю с речью, не вижу лиц слушателей», – заявил супруг Кейт Миддлтон.