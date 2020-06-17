Ср, 17.06.2020
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«Королева»: эстонская красотка в розовом мини показала идеальную фигуру

Деана Нооп

ФОТО: Instagram

Блогер из Эстонии и просто красавица Деана Нооп поделилась новым фото на своей странице в Instagram.

На снимке красавица позирует в обтягивающем розовом мини-платье, цвет которого подчеркивает ее идеальный загар.

cheetah girl energy,

- подписала снимок Деана с отсылкой к фильму "Чита Гёрлз" 2003 года.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Увидев фото и подпись к нему, поклонники принялись узнавать и пристрастиях кумира в кино:

А ты смотрела "Милые обманщицы?"

Главный вопрос: кто твою любимый персонаж из фильма?

Директор группы!

Не обошлось и без комплиментов:

Невероятная!

Королева!

Очень красивая!

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