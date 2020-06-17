«Королева»: эстонская красотка в розовом мини показала идеальную фигуру

Блогер из Эстонии и просто красавица Деана Нооп поделилась новым фото на своей странице в Instagram.
На снимке красавица позирует в обтягивающем розовом мини-платье, цвет которого подчеркивает ее идеальный загар.
cheetah girl energy,
- подписала снимок Деана с отсылкой к фильму "Чита Гёрлз" 2003 года.
Смотри фото!
Увидев фото и подпись к нему, поклонники принялись узнавать и пристрастиях кумира в кино:
А ты смотрела "Милые обманщицы?"
Главный вопрос: кто твою любимый персонаж из фильма?
Директор группы!
Не обошлось и без комплиментов:
Невероятная!
Королева!
Очень красивая!