«Королева»: эстонская красотка в розовом мини показала идеальную фигуру

На снимке красавица позирует в обтягивающем розовом мини-платье, цвет которого подчеркивает ее идеальный загар.

cheetah girl energy,

- подписала снимок Деана с отсылкой к фильму "Чита Гёрлз" 2003 года.

Смотри фото!

Увидев фото и подпись к нему, поклонники принялись узнавать и пристрастиях кумира в кино:

А ты смотрела "Милые обманщицы?"

Главный вопрос: кто твою любимый персонаж из фильма?

Директор группы!

Не обошлось и без комплиментов:

Невероятная!

Королева!