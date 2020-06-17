«Вау! Лиза горяча!» Боярская, примерив рокерскую косуху, впервые после изоляции прошлась по Питеру

Месяц не была в городе. Тут люди! Wow! Все дела сделала, а на обратном пути заехала в кофейню и купила кофе на вынос. В стаканчике. Wow-wow!!!!!! Никогда бы не подумала, что это сможет стать невероятным приключением и событием. Просто Диснейленд. Изоляция вносит свои коррективы,