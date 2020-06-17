Британская 49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке

К слову, Холден лишь намекнула на желание повторить известный жест героини «Основного инстинкта», однако на видео она успевает сделать лишь легкий взмах ногой. Ролик, конечно, добавил звезде телевидения популярности в сети, но пришелся по нраву далеко не всем. Многие поклонники указали ей, что в таком возрасте подобное поведение кажется чересчур вызывающим, в особенности для замужней дамы — Аманда состоит в браке с музыкальным продюсером Крисом Хьюзом.