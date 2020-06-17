Евросоюз открыл удобнейший сайт для отслеживания правил въезда в страны Европы

С 15 июня открылась часть внутренних границ в Евросоюзе с сохранением различных карантинных ограничений. Re-open EU предоставляет в реальном времени информацию о состоянии границ и доступных средствах транспорта и туризма в странах сообщества. Для этого на сайте необходимо выбрать интересующую страну. Самое приятное, что сайт переведен в том числе и на русский язык. Благодаря странице каждый из вас может спланировать свой отпуск. Поехали!

ФОТО: Re-open EU

Для каждой страны представлены 4 раздела:

Информация;

Путешествия;

Сервис;

Здоровье и безопасность.

В разделе «Информация» содержатся ссылки на официальные сайты страны по борьбе с коронавирусом, телефоны горячих линий и сайты с практической информацией для туристов, если такие имеются.

ФОТО: Re-open EU

Узнать, какие ограничения существуют на въезд в страну для различных видов транспорта, можно в разделе «Путешествия». Это могут быть проверки на границе, тесты на COVID-19 или необходимость карантина по прибытии.

ФОТО: Re-open EU

Также на сайте есть информация о состоянии общественных мест: магазины, кафе, бары, туристические объекты и другие. Указана информация об ограничениях и правилах, которые действуют на территории выбранной страны.

ФОТО: Re-open EU

В разделе «Здоровье и безопасность» представлена актуальная информация о мерах по защите общественного здоровья, таких как нормы социального дистанцирования в различных ситуациях и требования по ношению масок.

ФОТО: Re-open EU

На сайте также есть раздел с информацией о необходимости 14-дневного карантина при въезде в страну. Это позволит европейцам более точно подойти к планированию своей поездки.

ФОТО: Re-open EU

Вопрос о порядке и сроках открытия границ страны ЕС решают самостоятельно. Еврокомиссия распространила рекомендацию начать процесс открытия границ с 15 июня. На данный момент нет информации о единой стратегии между странами сообщества об организации этого процесса.

Нажав на значок глобуса, можно узнать, что 5 стран готовы с ограничениями впускать граждан третьих стран. Это Греция, Португалия, Дания, Литва и Люксембург.

ФОТО: Re-open EU