Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук похвасталась кольцом в честь помолвки

После того как Кищук ушла из группы SEREBRO, в Сети появилась информация о ее замужестве, которая, как выяснилось позже, не имеет ничего общего с действительностью. А вот сегодня Катя действительно похвасталась кольцом в честь помолвки, пишет СТархит.
Правда, экс-подопечная Максима Фадеева была немногословна, не став уточнять, как сделал бойфренд — рэпер Slowthai — предложение руки и сердца, когда намечается свадьба.
Плачу!
— лишь отметила блондинка, продемонстрировав своей аудитории изящное ювелирное украшение.
Напомним, пара познакомилась за границей и вместе уже около года. Катя неохотно делится подробностями личной жизни. Еще недавно она подчеркивала, что работа для нее на первом месте.
Стараюсь не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте для меня сейчас работа. Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил. Я могу сходить на свидание, почувствовать себя красивой. Я любвеобильный человек,
— откровенничала блондинка.
Напомним, Катя Кищук пела в коллективе Максима Фадеева год, после чего решила уйти в сольное плавание и сейчас выступает под сценическим псевдонимом KATERINA, стараясь продвигать свои песни преимущественно на Западе.
Я захотела рискнуть, мне нужно было иметь больше времени, чтобы развиваться и путешествовать. Никаких разногласий с Фадеевым у меня не было — он меня понял и легко отпустил. Скандалов и интриг тоже не случилось. Тот Instagram-аккаунт мне создали, когда я пришла в SEREBRO. Поэтому было весьма нормально отдать его. У меня же существовала моя личная страница. Никакой привязки к социальным сетям не испытываю,
- рассказывала 26-летняя артистка об уходе от Фадеева.