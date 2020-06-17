Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук похвасталась кольцом в честь помолвки

Я захотела рискнуть, мне нужно было иметь больше времени, чтобы развиваться и путешествовать. Никаких разногласий с Фадеевым у меня не было — он меня понял и легко отпустил. Скандалов и интриг тоже не случилось. Тот Instagram-аккаунт мне создали, когда я пришла в SEREBRO. Поэтому было весьма нормально отдать его. У меня же существовала моя личная страница. Никакой привязки к социальным сетям не испытываю,