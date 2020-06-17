Фанаты в замешательстве: неужели участники группы Metallica записывают новый альбом в Эстонии?

Несколько дней назад Трухильо опубликовал фото, на котором изображен вместе с соло-гитаристом группы Кирком Хэмметтом, оба держат в руках гитары.

Хммм... Похоже на репетицию дуэта. Но где? Может в Эстонии?

- написал басист под фото и добавил хэштег #estonia.

Фанаты уверены, что это намек на то, что артисты готовят материал для нового альбома. "Роб сказал, что они с Кирком собираются репетировать вдвоем и подразнил фанатов, сказав, что они находятся в Эстонии", - написало издание metalheadzone.com.

Масла в огонь подлил и барабанщик группы Ларс Ульрих:

Люди, которые занимаются программным обеспечением и всем, что мы используем для записи, сейчас пытаются придумать, как Ларс, Джеймс, Кирк и Роб могут записать новый альбом Metallica, находясь в четырех разных местах, четырех разных штатов,

- передает слова барабанщика ultimateclassicrock.com.

Эти слова вызывают вызывают сомнения, что Трухильо и Хэмметт сейчас вместе находятся в Эстонии. Скорее всего фанаты неправильно поняла слова кумира, а фото сделано прошлым летом, когда группа выступала в Тарту.

Тогда музыканты дуэтом исполнили кавер на песню «Insener Garini hüperboloid» эстонской группы Vennaskond. На эту версию указывает и то, что Трухильо добавил к публикации хэштег #tourlife.