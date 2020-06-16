Похороны Анатолия Трушкина закончились грандиозным скандалом и кражей

Прощание с известным писателем оставило неприятный осадок у друзей и близких, в доверие к которым втерся неизвестный мошенник, пишет Eg.ru.
Знаменитый советский и российский сатирик Анатолий Трушкин ушел из жизни 9 июня после продолжительной болезни, вызванной злополучным коронавирусом. Попрощаться с талантливым писателем пришли его самые близкие друзья и родственники. Однако церемония была омрачена поступком мошенников, которые в этот день обокрали главу ритуальной службы на полмиллиона рублей.
О произошедшем рассказал сын Никаса Сафронова, который в тот день присутствовал на похоронах Трушкина. По словам Луки Затравкина, в какой-то момент у церкви, где проходило отпевание Анатолия Алексеевича, появился молодой человек крайне приятной наружности.
Вновь прибывший представился Николаем — помощником юмориста Евгения Петросяна. Мужчина заявил о готовности помогать в проведении церемонии, так как его шеф якобы боится заразиться коронавирусом. Наследник Сафронова вспоминает — помощник Петросяна вызвал в тот момент у всех присутствующих явное расположение.
«Наоборот, он оказался весьма коммуникабельным. Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков», — вспоминает Лука.
Увы, но задержать мошенника по горячим следам правоохранителям не удалось. Кроме того, сыграл свою роль в раскрытии дерзкого преступления и масочный режим. Немногие из присутствующих смогли толком рассмотреть липового помощника юмориста.
«Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил. Уже по камерам наблюдения выяснилось, что вор действовал не один. Рядом была припаркована машина с его подельниками. Видимо, они сосканировали код машинного замка. По камерам видно, как этот парень достал кошелек, положил себе в карман и скрылся. В кошельке, кстати, было 520 тысяч рублей (6625 евро)!» — негодует отпрыск художника.