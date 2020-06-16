Похороны Анатолия Трушкина закончились грандиозным скандалом и кражей

Знаменитый советский и российский сатирик Анатолий Трушкин ушел из жизни 9 июня после продолжительной болезни, вызванной злополучным коронавирусом. Попрощаться с талантливым писателем пришли его самые близкие друзья и родственники. Однако церемония была омрачена поступком мошенников, которые в этот день обокрали главу ритуальной службы на полмиллиона рублей.

О произошедшем рассказал сын Никаса Сафронова, который в тот день присутствовал на похоронах Трушкина. По словам Луки Затравкина, в какой-то момент у церкви, где проходило отпевание Анатолия Алексеевича, появился молодой человек крайне приятной наружности.

Вновь прибывший представился Николаем — помощником юмориста Евгения Петросяна. Мужчина заявил о готовности помогать в проведении церемонии, так как его шеф якобы боится заразиться коронавирусом. Наследник Сафронова вспоминает — помощник Петросяна вызвал в тот момент у всех присутствующих явное расположение.

«Наоборот, он оказался весьма коммуникабельным. Быстро втерся ко всем в доверие. Ходил в церковную лавку, покупал свечи, помогал нести гроб в церкви, встречал венок от Владимира Винокура. После чего вскрыл машину главы ритуальной службы, похитил барсетку с крупной суммой денег и был таков», — вспоминает Лука.

Увы, но задержать мошенника по горячим следам правоохранителям не удалось. Кроме того, сыграл свою роль в раскрытии дерзкого преступления и масочный режим. Немногие из присутствующих смогли толком рассмотреть липового помощника юмориста.