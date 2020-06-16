В аварии с Ефремовым нашли нового виновника

Пользовательница Facebook по имени Дарья Каменская нашла нового «виновного» в гибели водителя Сергея Захарова в громком ДТП с Михаилом Ефремовым.

По мнению девушки, в трагедии виноват не рассчитанный на лобовое столкновение отечественный автомобиль. По ее мнению, российский автопром больше подходит для сохранения перевозимого товара, а не жизней людей в салоне.

ФОТО: twitter

Скриншот заявления Дарьи Каменской появился в Twitter «Голос Мордора». В публикации сказано, что машина изначально должна быть рассчитана «на лобаш», тогда как российские автомобили не отвечают требованиям безопасности.

«Зачем этим машинам и за что получать господдержку тоже загадка», - написала она.

На это автор аккаунта заявил, что любой другой автомобиль того же класса, что и Lada, на которой ехал Захаров, вряд ли уберег бы водителя от смерти.