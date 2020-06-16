В аварии с Ефремовым нашли нового виновника

По мнению девушки, в трагедии виноват не рассчитанный на лобовое столкновение отечественный автомобиль. По ее мнению, российский автопром больше подходит для сохранения перевозимого товара, а не жизней людей в салоне.
Скриншот заявления Дарьи Каменской появился в Twitter «Голос Мордора». В публикации сказано, что машина изначально должна быть рассчитана «на лобаш», тогда как российские автомобили не отвечают требованиям безопасности.
«Зачем этим машинам и за что получать господдержку тоже загадка», - написала она.
На это автор аккаунта заявил, что любой другой автомобиль того же класса, что и Lada, на которой ехал Захаров, вряд ли уберег бы водителя от смерти.
«Сомневаюсь, что выглядела бы она лучше. Но главное - снова Рашку обвинить», - заявил он.