ВИДЕО «Народного Радио»: а вы сможете отличить «пепси» от «колы»?

16 июня 1903 года был зарегистрирован торговый знак Pepsi-Cola. Наверное никто не будет спорить, что два самых знаменитых лимонада в мире – это Pepsi и Coca-Cola. Ведущие утренней программы на «Народном радио» Алексей Исаченко и Борис Горский устроили битву заклятых конкурентов. Смотрите, сумеет ли Алексей различить лимонады по вкусу? А вы сумели бы?