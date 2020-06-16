ВИДЕО «Народного Радио»: а вы сможете отличить «пепси» от «колы»?

16 июня 1903 года был зарегистрирован торговый знак Pepsi-Cola. Наверное никто не будет спорить, что два самых знаменитых лимонада в мире – это Pepsi и Coca-Cola. Ведущие утренней программы на «Народном радио» Алексей Исаченко и Борис Горский устроили битву заклятых конкурентов. Смотрите, сумеет ли Алексей различить лимонады по вкусу? А вы сумели бы?
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Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!
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