Жители Эстонии, торопитесь! «Танцы» на ТНТ объявили онлайн-кастинг в Последний сезон

«В силу ограничений, наложенных из-за пандемии, в этом году мы не сможем приехать во все города, в которые планировали. Но мы считаем, что шанс попасть в Последний сезон проекта должен быть у каждого! Поэтому мы впервые за всю историю проекта объявляем онлайн-кастинг. Мы настоятельно просим присылать только те видео, которые были сняты специально для кастинга в шоу «Танцы», и только одну заявку. Если мы будем получать несколько заявок от одного танцовщика, то рассматривать будем только первую. Ну и если у вас все же есть возможность прийти на кастинг лично, то шансы пройти его и оказаться в проекте будут выше!» - говорят креативные продюсеры шоу «Танцы» на ТНТ.