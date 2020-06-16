Вт, 16.06.2020
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Надежда Бабкина рассказала о нежных отношениях с Розенбаумом

Надежда Бабкина

ФОТО: Klimentyev Mikhail/ITAR-TASS

Артистка вспомнила, что ее связывало со знаменитым автором-исполнителем, пишет Пятый канал.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в эфире программы на российском телеканале рассказала любопытные подробности личной жизни. В частности, звезда вспомнила, какие нежные отношения ее связывали с автором-исполнителем Александром Розенбаумом. По словам певицы, она и сейчас хорошо относится к своему коллеге, однако ранее их объединял не только творческий союз.

У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить. Мы делали сообща удивительные вещи,

– вспомнила Бабкина.

Артистка даже помогла Александру на первых порах построить успешную карьеру.

Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан,

– поделилась знаменитость.

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