Пять лет со дня смерти Жанны Фриске: Ольга Орлова показала, как они беззаботно гуляли по Таллинну

Вчера, 15 июня, прошло ровно 5 лет со дня, как скончалась певица Жанна Фриске. Ее близкая подруга Ольга Орлова с теплом вспомнила в этот день Жанну, пишут Аргументы.
Орлова опубликовала в Instagram архивный снимок с Фриске, сделанный в Старом городе Таллинна. Подписала фото Ольга трогательными строчками в память об ушедшей артистке.
Я не поверю в то, что время лечит
Мне легче не становится совсем
Невыносимо больно в этот вечер
Разбито сердце в 22:07,
- написала Орлова.
Фолловеры звезды не остались в стороне и в комментариях вспомнили Жанну.
Жанна, бедная Жанна(((( так жалко уже столько времени прошло, а забыть невозможно,
Жанна Фриске-легендарный человек. Светлая память. А вам, Ольга, сил,
Очень тяжело терять родных людей. Сочувствую Вам,
- написали поклонники.
Напомним, в 2013 году она родила сына Платона в гражданском браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Тогда же Фриске стала жаловаться на боли и перестала появляться на публичных мероприятиях. В 2014 году семья подтвердила наличие у нее неоперабельной опухоли головного мозга.
Деньги на лечение Фриске были собраны Первым каналом, она проходила лечение в Нью-Йорке и Китае. Позже стало известно, что она возобновила лечение в одной из клиник Лос-Анджелеса, откуда перевелась в Российский онкологический научный центр им. Блохина. Последние месяцы Фриске находилась в коме. Она умерла у себя дома в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года.