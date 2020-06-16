Вт, 16.06.2020
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Пять лет со дня смерти Жанны Фриске: Ольга Орлова показала, как они беззаботно гуляли по Таллинну

Жанна Фриске и Ольга Орлова

ФОТО: instagram.com

Вчера, 15 июня, прошло ровно 5 лет со дня, как скончалась певица Жанна Фриске. Ее близкая подруга Ольга Орлова с теплом вспомнила в этот день Жанну, пишут Аргументы.

Орлова опубликовала в Instagram архивный снимок с Фриске, сделанный в Старом городе Таллинна. Подписала фото Ольга трогательными строчками в память об ушедшей артистке.

Я не поверю в то, что время лечит

Мне легче не становится совсем

Невыносимо больно в этот вечер

Разбито сердце в 22:07,

- написала Орлова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фолловеры звезды не остались в стороне и в комментариях вспомнили Жанну.

Жанна, бедная Жанна(((( так жалко уже столько времени прошло, а забыть невозможно,

Жанна Фриске-легендарный человек. Светлая память. А вам, Ольга, сил,

Очень тяжело терять родных людей. Сочувствую Вам,

- написали поклонники.

Напомним, в 2013 году она родила сына Платона в гражданском браке с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Тогда же Фриске стала жаловаться на боли и перестала появляться на публичных мероприятиях. В 2014 году семья подтвердила наличие у нее неоперабельной опухоли головного мозга.

Деньги на лечение Фриске были собраны Первым каналом, она проходила лечение в Нью-Йорке и Китае. Позже стало известно, что она возобновила лечение в одной из клиник Лос-Анджелеса, откуда перевелась в Российский онкологический научный центр им. Блохина. Последние месяцы Фриске находилась в коме. Она умерла у себя дома в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года.

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