В июле три знака Зодиака начнут жизнь своей мечты!

В июле звезды помогут начать жизнь своей мечты, круто изменить все в лучшую сторону тем, кто будет бороться за свое счастье. Тем же, кто стоит в стороне и ничего не делает, не светит никаких подарков судьбы, какими бы знаками Зодиака они не были.

Самое время, чтобы достать из закромов давние планы: пришло время их реализации. Нужно пробовать и начинать все новое, любое дело завершится успехом. Есть гениальные идеи? Значит, нужно воплощать в жизнь.

Для самых грандиозных замыслов маловато будет сил одного человека, нужен будет напарник или напарники. Звезды говорят, что можно довериться нескольким близким людям и посвятить их в свои планы: они будут полезны.

Важный момент: не стоит делать что-то быстро.

Нельзя допускать, чтобы перспектива большой удачи затмила разум. Нужно все до мелочей тщательно продумать. Если звезды обещают удачу, не значит, что они все сделают сами и простят все ошибки. Любой проступок может стоить долгожданной победы.

Рыбы

Рыбам июль принесет популярность, славу и признание. Здесь возможны разные варианты: глава поселкового совета, известный общественный деятель, теле- или радиоведущий, певец и так далее. Горизонты народной популярности открываются перед Рыбами.

Но заслужить такое признание нужно только честным путем, только добропорядочными и законными действиями, иначе все быстро рухнет и последствия будут очень плачевны.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют раскрыться. Они зажаты, скрывают свой внутренний мир от других людей. А сами этим временем страдают от одиночества, даже будучи окруженными друзьями, от внутренней опустошенности.

Июль принесет Близнецам хорошего друга или верного спутника жизни. Нужно только быть более расположенными и доброжелательными к новым людям.

Стрелец

Стрельцу судьба сулит богатство. Самая настоящая куча денег, не иначе!