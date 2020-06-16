«Школьница»: Ивлеева удивила фанатов фото, на котором она в юбочке

Ведущая Настя Ивлеева побаловала подписчиков в Instagram неожиданным фото. Девушка, известная своей приверженностью стилю «пацанка», вдруг предстала в более женственном образе. Она сделал фото, на котором запечатлела себя в черной футболке и серой юбке. Чтобы как-то смягчить женственность, которую ей придали эти предметы гардероба, на одном из снимков она приняла привычную для себя позу «на кортах».