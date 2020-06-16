Вт, 16.06.2020
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«Школьница»: Ивлеева удивила фанатов фото, на котором она в юбочке

Настя Ивлеева

ФОТО: Shutterstock

Ведущая решила снизить градус женственности, приняв привычную позу «на кортах».

Ведущая Настя Ивлеева побаловала подписчиков в Instagram неожиданным фото. Девушка, известная своей приверженностью стилю «пацанка», вдруг предстала в более женственном образе. Она сделал фото, на котором запечатлела себя в черной футболке и серой юбке. Чтобы как-то смягчить женственность, которую ей придали эти предметы гардероба, на одном из снимков она приняла привычную для себя позу «на кортах».

«Я в юбке», — подписала кадр Ивлеева.

Настя Ивлеева

ФОТО: Instagram

Поклонники оценили вид своей любимицы и призвали ее проводить такие эксперименты чаще. Некоторые отметили, что в этом наряде девушка похожа на подростка.

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