Стали известны даты проведения «Евровидения-2021»

Этой весной фанатов конкурса "Евровидение" со всего мира огорчила новость о том, что впервые за свою 65-летнюю историю в этом году конкурс не состоится. Пандемия коронавируса оставит свой след в истории, так как из-за нее этой весной весь мир практически остановился. Однако организаторы конкурса не отчаиваются и уже идут приготовления к следующему году.