Стали известны даты проведения «Евровидения-2021»

Этой весной фанатов конкурса "Евровидение" со всего мира огорчила новость о том, что впервые за свою 65-летнюю историю в этом году конкурс не состоится. Пандемия коронавируса оставит свой след в истории, так как из-за нее этой весной весь мир практически остановился. Однако организаторы конкурса не отчаиваются и уже идут приготовления к следующему году.
На официальной странице конкурса появилось объявление, что в следующем году полуфиналы состоятся в Роттердаме 18 и 20 мая, а финал - 22 мая. Команда режиссеров из Голландии в восторге от того, что все же покажет свое шоу в 2021 году. В ближайшие месяцы станет известно, насколько изменится шоу в следующем году по сравнению с запланированным в этом.
Сцена будет использоваться та же, ведь именно для этого события ее построили. Все остальное зависит от того, что будет разрешено в нынешней ситуации,
- сказал Ситсе Баккер, главный режиссер шоу.