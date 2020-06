Давайте покажем класс! Жителей Эстонии призывают участвовать в крутом фотоконкурсе

Фотоконкурс Next Image открыт для всех владельцев Huawei, желающих поделиться своими вдохновляющими снимками из повседневной жизни. На конкурсе предусмотрено 6 категорий: «Вблизи-вдалеке» (Near Far), «Спокойной ночи» (Good Night), «Привет, жизнь!» (Hello, Life!), «Лица» (Faces), «Рассказчик» (Storyteller), а также видео-категория «Живые моменты» (Live Moments).