«Может совершить суицид»: состояние Ефремова вызвало опасение у его друзей

Известный продюсер и друг устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова Марк Рудинштейн прокомментировал трагическую ситуацию с участием артиста.

По словам Рудинштейна, на сегодняшний день его больше всего тревожит психическое состояние его друга.

По мнению продюсера, его друг может покончить с собой. «Мы с Мишей знакомы с 1990-х годов. Ефремов был лицом фестиваля »Кинотавр«, он приезжал ко мне каждый год. Честно говоря, я всегда за него переживал и всегда его любил. Беда с Мишей могла случиться гораздо раньше, он чуть не утонул у меня на фестивале. Шёл по мостику, упал в море, начал тонуть. Моя охрана быстро среагировала, его вытащили из воды. Но тем не менее я его к себе звал… Как мне было не приглашать Михаила Ефремова?! Его талант всегда превышал пристрастие Миши к алкоголю», - сетует Марк Рудинштейн.

По его словам, он искренне переживает за артиста. «Я боюсь, как бы Миша не совершил суицид. Поэтому правоохранительным органам надо позаботиться, чтобы в его квартире установили камеры наблюдения, которые бы следили, чтобы обезопасить Мишу от самого себя. Интернет у него забрали, телефон тоже, но информация идёт с экрана телевизора, где против него много негатива, который может его спровоцировать на преступление против себя. Переживаю за психику Миши. Выдержит ли он? Ему ведь потом нужно будет выходить на сцену, а из зала могут кричать что угодно. Справится ли он с этим? Для меня главное, чтобы справился, всё остальное мне неважно», - цитирует Рудинштейна «Собеседник».

Он отметил, что на месте адвоката семьи погибшего водителя Рудинштейн бы добивался «адекватной денежной компенсации для родственников» покойного Сергея Захарова. «Это не подкуп. Родственники, соглашайтесь на компенсацию! Один человек уже погиб, его не вернёшь, так не надо гробить второго. Миша - порядочный парень, но срок это ему не уменьшит. Надо принять к сведению, что он сразу признался в содеянном и покаялся. Сколько ему могут дать? Шесть, восемь лет? Он может получить условный срок? Я бы хотел услышать мнение адвоката на этот счёт. Пусть мне кто-то ответит, но без пиара и без лицемерия», - уверен Рудинштейн.

На этом фоне адвокат Сергей Гроза заявил, что если Ефремов попросит суд рассмотреть его дело в «особом порядке», то для него возможен условный срок. Однако если семья погибшего будет настаивать на реальном сроке, то с учетом резонанса дела актеру могут назначить 5-6 лет тюрьмы. «С учетом раскаяния, заслуг артиста, попыток возместить причиненный ущерб, включая моральный вред, вряд ли наказание будет суровее. Также суд может присудить Ефремову денежную выплату в пользу родственников — я думаю, не более полутора миллионов рублей, но если об этом заявят сами родственники. Названная сумма — это сложившаяся судебная практика с учетом количества близких родственников», - отметил юрист.

Однако на фоне публичного отказа родственников погибшего водителя от денежной компенсации, то появление материальных требований от них будет выглядеть странно. «Если суд решит, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества и приговорит его к реальному сроку, то уже в местах лишения свободы Михаил может попросить помилования у президента. Не сомневаюсь, что многие люди также будут просить помиловать Михаила. Это будет ярко свидетельствовать о том, что общество приняло искренние извинения актера и простило его. Определённо, Михаил Ефремов найдёт применение своему таланту даже в местах лишения свободы», - сказал Гроза

В свою очередь, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с «Пятым каналом» подтвердил слова Марка Рудинштейна о плохом состоянии артиста, находящегося сейчас под домашним арестом. При этом он не обращался за медицинской помощью. «Очень тяжелое (самочувствие. — прим.). Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело», - сказал Пашаев.