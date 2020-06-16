Собираетесь в Иванову ночь искать цветок папоротника? Запаситесь презервативами!

Уровень заражения ВИЧ остается стабильным, но число заболевших сифилисом и гонореей растет. Институт развития здоровья Эстонии (TAI) перед Ивановым днем начинает информационную кампанию, чтобы напомнить гражданам о важности использования презерватива.

Слоган рекламной кампании невероятно прост: «Возьми презерватив с собой. Если пойдешь искать цветок папоротника». Это означает, что при случайных сексуальных связях всегда нужно пользоваться презервативом. «И неважно, встретились вы впервые или уже давно знакомы, - до тех пор, пока вы оба не прошли тестирование, пользуйтесь кондомом», - сказала руководитель центра обеспечения здорового образа жизни и содействия благополучию Тийа Пертель.

Кампания направлена на людей, которые сейчас находятся в поисках сексуального партнера. «Смягчение ограничений и начинающиеся отпуска являются отличной предпосылкой для новых знакомств. Любовь, забота и уважение к себе и своему партнеру являются частью так называемого безопасного поведения в сексуальной жизни», - добавила Пертель и объяснила решение начать такую кампанию именно в преддверии Иванова дня.

Количество новых случаев заражения ВИЧ уменьшается из года в год, но общее количество больных этим венерическим заболеванием в стране по-прежнему остается на высоком уровне. Согласно данным Департамента здоровья, в 2019 году было диагностировано 178 новых случаев и в 2020 году по состоянию на апрель - 55 зараженных. Большая часть новых ВИЧ-позитивных живет в Таллинне или Ида-Вирумаа. Среди молодых людей в возрасте до 30 лет число новых случаев заражения ВИЧ уменьшилось, но в старшей возрастной группе эти показатели стабильно высоки.

Среди других передающихся половым путем инфекций чаще всего встречается хламидиоз. В 2019 году в стране было зарегистрировано 1090 случаев, реже гонорея и генитальный герпес. Количество заболевших венерическими заболеванием за последние десять лет в Эстонии снизилось, но в 2019 году увеличилось количество заболевших сифилисом и гонореей вдвое. В 2018 году в стране было диагностировано 24 новых случаев заболевания сифилисом, в 2019 - 40, а в 2020 году на данный момент уже 13 заболевших. Больных гонореей - 49, 81 и 11, соответственно. Оба заболевания могут протекать практически бессимптомно, именно поэтому многие даже не знают, что больны.

Больше информации о ВИЧ и других венерических заболеваниях всегда найдете на сайте hiv.ee. Не забывайте читать медицинскую информацию и учитесь правильно пользоваться презервативами.