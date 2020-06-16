Вт, 16.06.2020
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Красотка сидела одна на камнях на берегу Таллиннского залива. Кто она и что случилось?

Анастасия Оцабрик

ФОТО: Татьяна Фитания

В давние времена народ Таллинна верил, что живет в морской пучине девушка, которая в трудные времена выходит на берег и поет песни, которые могут исцелить не только душу, но и различные недуги. Оберегающая Таллинн и в правду приходила: кто верил, тот знал. 

Древний город стоит не одно столетие, здесь своя культура и свои самобытные песни... Оберегающую Таллинн искали и нашли Художник Арсен Клян и флорист-декоратор Татьяна Фитания. У Анастасии Оцабрик на фото платье, сотканное из цветков маргаритки и жасмина. Пока она пела песни, художник Арсен Клян успел ее нарисовать...

Смотрите галерею! 

Анастасия Оцабрик

ФОТО: Татьяна Фитания

Анастасия Оцабрик

ФОТО: Татьяна Фитания

Анастасия Оцабрик

ФОТО: Татьяна Фитания

Анастасия Оцабрик

ФОТО: Татьяна Фитания

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