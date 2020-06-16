Развод Пелагеи с Иваном Телегиным сорвался

33-летняя певица Пелагея и 28-летний хоккеист Иван Телегин до сих пор официально женаты. Никулинский суд Москвы не смог развести знаменитостей из-за сообщения о минировании здания, сообщает Cosmo.
Супруги не живут вместе уже полгода года, но официально расторгнуть отношения им никак не удается. Заседание по делу певицы и хоккеиста должно было состояться в минувший понедельник. Однако в суд поступил анонимный звонок с сообщением о якобы заложенной взрывчатке.
Все сотрудники и участники процесса были экстренно эвакуированы. Звездных супругов в этот момент в здании не было. «Сама Пелагея и Иван Телегин не планировали присутствовать на заседании, были только их представители», — сообщили в пресс-службе суда изданию «КП».
В результате осмотра здания суда кинологами бомбы обнаружено не было. Дело о разводе Пелагеи и Ивана перенесли на 18 июня.