Развод Пелагеи с Иваном Телегиным сорвался

Супруги не живут вместе уже полгода года, но официально расторгнуть отношения им никак не удается. Заседание по делу певицы и хоккеиста должно было состояться в минувший понедельник. Однако в суд поступил анонимный звонок с сообщением о якобы заложенной взрывчатке.