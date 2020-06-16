В Сети появилось фото Любови Успенской в молодости до пластических операций

66-летняя Любовь Успенская никогда не скрывала, что улучшала внешность. Сейчас звезда выглядит гораздо моложе своего возраста, но ее часто критикуют за чрезмерную любовь к пластической хирургии и уколам красоты.

В очередной раз эта тема была поднята из-за нового поста Успенской. В нем звезда трогательно поздравила брата с днем рождения. «Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать рядом настоящеге мужское плечо. И сегодня день рождения у одного из них! Яша, поздравляю тебя, желаю долгих, счастливых лет жизни, процветания, здоровья, удачи во всех делах и просто много улыбок», — сообщила певица.

Правда, многие поклонники обратили внимание не на само поздравление, а на архивный снимок, которым Успенская сопроводила текст. На нем артистка выглядит совершенно иначе, чем сейчас. «Вы такая в молодости яркая и цветущая были. А сейчас слишком много пластики»; «Любовь, а на второй фотографии вы? Сложно узнать»; «Вы и тогда, и сейчас прекрасны, хотя это и разная красота», — делились мнениями фанаты артистки.