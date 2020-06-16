Вскрылась шокирующая правда о тайном браке и разводе Бориса Корчевникова

Борис Корчевников, как отметил его друг, был женат, однако впоследствии разошелся с супругой. По словам телеведущего, пара распалась еще до того, как стало известно о болезни телеведущего. Березин уверен, что винить женщину в том, что она бросила мужа из-за болезни, нельзя. Супругой Корчевникова была актриса Сесиль Свердлова. «Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие. Отличная девушка - милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила. Оба - искренне верующие. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь», - отметил Владимир Березин.