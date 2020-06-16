Миру грозит новый опасный вирус

Он отметил, что в процессе эволюции вируса его заразность может или усиливаться, или ослабевать. «Но я считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», - сказал Чжаньцю в интервью газете «Хуаньцю шибао».

При этом он отметил, что в Пекине установилась жаркая погода, которая не способствует распространению вируса. Кроме того, профессор напомнил, что в Ухане в начале эпидемии было много пациентов, которые не были связаны с рынком, где были выявлены первые случаи заболевания. В Пекине же все зафиксированные случаи связаны с рынком «Синьфади».