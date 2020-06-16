Вт, 16.06.2020
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«Страдают за 30 сребреников»: Мария Шукшина осудила семью жертвы ДТП С Ефремовым

Мария Шукшина

ФОТО: Instagram

Актриса поразилась участию родственников в ТВ-шоу, пишет Topnews.

Российская актриса Мария Шукшина резко осудила родственников жертвы ДТП с Михаилом Ефремовым. 53-летняя артистка заявила, что не понимает семью, которая уже снимается направо и налево в ТВ-шоу.

С критикой в адрес семьи 57-летнего Сергея Захарова, который умер  после страшного ДТП в центре Москвы, Мария Шукшина выступила у себя на страницах в соцсетях. Ее возмутило участие родственников в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.

Напомним, 9 июня, в день гибели Захарова, его гражданская супруга появилась в ток-шоу Дмитрия Борисова. Позже сын курьера заявил, что впервые видит эту женщину и считает ее «фейковой вдовой».

«Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и, сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?», - удивилась актриса.

По мнению Шукшиной, родственники превратили «страдания в бизнес». А в целом трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества, уверена знаменитость.

«В отсутствии нравственных правил на первое место выходит СВОБОДА от нравственности, от греха, от Бога. По умолчанию национальной идеей становится лозунг ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. Таков духовный закон. Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» - пишет Шукшина в Instagram.

Актриса привела в пример свою подругу – Светлану Бодрову, которая 20 лет отказывается от съемок в фильме о своем муже Сергее Бодрове. «И я, конечно же, никогда не пойму и не приму тех, кто, как вороны, кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем, ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!), не гнушаясь зарабатывать на чужом горе, и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство, и всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольней ударить по лежачему, и с которым при других обстоятельствах и обнимались, и фотографировались, и выпивали, чего уж.. В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих и тем самым берущих грех на душу», - добавила Мария Шукшина.

В комментариях Мария Шукшина подчеркнула, что Ефремова знает лично, и он сам наказал себя – «будет бичевать себя до конца своих  дней».

Ранее Topnews сообщал, что семья Захарова отказалась от денег Ефремова. Адвокат посоветовал актеру отдать средства на благотворительность или построить дом культуры. Защитник Ефремова заявил, что пока преждевременно говорить о компенсации и подчеркнул, что его клиент также в ДТП получил травмы.

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