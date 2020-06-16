«Страдают за 30 сребреников»: Мария Шукшина осудила семью жертвы ДТП С Ефремовым

Российская актриса Мария Шукшина резко осудила родственников жертвы ДТП с Михаилом Ефремовым. 53-летняя артистка заявила, что не понимает семью, которая уже снимается направо и налево в ТВ-шоу.

С критикой в адрес семьи 57-летнего Сергея Захарова, который умер после страшного ДТП в центре Москвы, Мария Шукшина выступила у себя на страницах в соцсетях. Ее возмутило участие родственников в ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.

Напомним, 9 июня, в день гибели Захарова, его гражданская супруга появилась в ток-шоу Дмитрия Борисова. Позже сын курьера заявил, что впервые видит эту женщину и считает ее «фейковой вдовой».

«Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и, сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?», - удивилась актриса.

По мнению Шукшиной, родственники превратили «страдания в бизнес». А в целом трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества, уверена знаменитость.

«В отсутствии нравственных правил на первое место выходит СВОБОДА от нравственности, от греха, от Бога. По умолчанию национальной идеей становится лозунг ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. Таков духовный закон. Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным. Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» - пишет Шукшина в Instagram.

Актриса привела в пример свою подругу – Светлану Бодрову, которая 20 лет отказывается от съемок в фильме о своем муже Сергее Бодрове. «И я, конечно же, никогда не пойму и не приму тех, кто, как вороны, кружат, выискивая очередную жертву, не брезгуя ничем, ни плясками на костях, ни падением человека (желательно известного!), не гнушаясь зарабатывать на чужом горе, и затягивать в бездну вместе с собой бедных, несчастных людей, которые на глазах у всей страны продают свою совесть и достоинство, и всю ту братию, которая обрушилась с гневными речами на Мишу, стараясь побольней ударить по лежачему, и с которым при других обстоятельствах и обнимались, и фотографировались, и выпивали, чего уж.. В эту же бездну тянут они и всех зрителей, бурно осуждающих, негодующих и тем самым берущих грех на душу», - добавила Мария Шукшина.

В комментариях Мария Шукшина подчеркнула, что Ефремова знает лично, и он сам наказал себя – «будет бичевать себя до конца своих дней».