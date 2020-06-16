Гороскоп на 16 июня: кого из знаков Зодиака ждет заманчивое предложение

Овен

Вам придется уделить внимание семейным проблемам, иначе ваши родные останутся вами недовольны.

Телец

Какая-то влиятельная особа поможет вам разрешить важные вопросы. Прислушивайтесь к чужим советам.

Близнецы

Если видите, что кто-то провоцирует конфликты, обходите его стороной и не реагируйте на такие разговоры.

Рак

Хорошее время для публичных выступлений. Вы умеете убеждать, благодаря чему получите интересное предложение.

Лев

Не спешите принимать важные решения, пока все серьезно не взвесите и не обдумаете. Не стесняйтесь просить совета.

Дева

Хороший день, когда сил и настроения хватает и на решение глобальных вопросов, и на развлечения для души.

Весы

Вам не следует в этот день отвлекаться от решения насущной проблемы на каждодневные бытовые мелочи.

Скорпион

Постарайтесь поберечь свой организм и не переутомляться. По возможности отдайте предпочтение творческому занятию.

Стрелец

Если вам поступит интересное предложение о сотрудничестве от старых партнеров, отнеситесь к нему внимательно.

Козерог

Споры и конфликты со старшими родственниками приведут к ссорам, а не к конструктиву, так что не провоцируйте их, советует «Сегодня».

Водолей

В этот день вас ждут серьезные траты. Главное – покупая вещи, проверяйте их качество, чтобы они прослужили долго.

Рыбы