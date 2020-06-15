Никита Михалков рассказал, что тоже пострадал из-за пьянства Ефремова

«Я Мишу знаю с юности. Когда ему было 13 лет, он уходил в запой на неделю. Отец (актер Олег Ефремов) его по всей Москве искал», – рассказывает знакомый Михаила Ефремова. «О запоях Ефремова знает и Никита Михалков. Миша снимался у него в 2007 году в фильме «12». Играл одного из присяжных. Один раз Ефремов пропал на три дня. Съемки встали. Потом вышел на площадку в пьяном виде, за что Никита Сергеевич его отчитал, мол, что ты себе позволяешь, людей не уважаешь. Дескать, будешь пить, тебя перестанут снимать, никто связываться уже с тобой не хочет. На что Ефремов ответил очень грубо, обматерив Михалкова. Никита Сергеевич не стал с ним ругаться, проглотил эту брань только из-за фильма, потому что Михалков профессионал, работа для него на первом месте. Хотя, конечно, ситуация была некрасивая – пьяный человек вместо извинений за свое поведение обматерил режиссера при коллегах».