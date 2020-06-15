Агата Муцениеце рассказала о насилии в браке с Прилучным

Издание «Комсомольская правда» сообщило, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.

В понедельник, 15 июня, брак был расторгнут мировым судом при помощи общего адвоката. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов.

Было ли насилие со стороны Прилучного?

«Это действительно был крик о помощи. Это было под эмоциями. Была ситуация, что он выбросил мой телефон. Мне казалось, что если я сейчас не запишу такое видео, то у меня не останется доказательства. Мне казалось, что предать огласке будет спасением не только меня, но и других, кто молчит.

Потом я сожалела, что это сделала. Но что сделано, то сделано. Поэтому мне показалось, что плюс в том, что тема домашнего насилия встала на первое место», – попыталась объяснить свою позицию Муцениеце.

Агата вспомнила и про Регину Тодоренко, которая пожертвовала 2 миллиона рублей (более 25 тысяч евро) фонду «Насилию.Нет».

Это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия. Это точно... Поднимать руку тоже можно по-разному,

– указала она.

Агата считает, что только в России такое странное понимание о насилии. Она привела в пример фразу «Бьет – значит любит». Женщины часто придумывают оправдания: «Ну ударил, но отец хороший». Что касается отношений с Прилучным, то их расставание, по мнению Муцениеце, пойдет ему на пользу.

Он превышал физическую силу над женщиной,

– ответила Агата на вопрос Собчак.

Муцениеце объяснила, что у пары всегда были страстные отношения с битьем посуды и разбрасыванием предметов.

«Наши отношения были изначально суперэмоциональными», – призналась актриса.

Собчак расспросила и про отношения Павла с алкоголем.

Измененное сознание. Наверное, да. Но он еще и артист. У него нервный фон разбит,

– указала Агата.

Актриса считает, что после того, как она разместила это видео, другая женщина, которая будет с Прилучным, должна задуматься – сможет ли она сделать так, чтобы человек вел себя по-другому.

«Мы потеряли любовь, семью и друг друга», – подытожила она.

Оказалось, что в соцсетях Муцениеце извинилась не за свои слова о насилии, а за то, что их пара распалась.

«Люди не должны всю жизнь жить с одним и тем же человеком», – считает Агата.

«Паша похож на моего папу»

Актриса обратилась за помощью к психологу, чтобы пережить происходящее.

Решение о разводе было принято обоюдно. Она отмечает, что примирение уже невозможно. Муцениеце рассказала, что Павел часто первым бросал фразы о разводе.

Агата не отрицает, что подсознательно нашла человека, который похож на ее отца. Актриса его не помнит, но он был алкоголиком.

Паша похож на моего папу,

– сказала она.