Агата Муцениеце рассказала о насилии в браке с Прилучным

Латвийская актриса Агата Муцениеце стала героиней выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Артистка попыталась объяснить Ксении Собчак, зачем записала видеообращение о насилии. Об этом пишет TVNET.
Издание «Комсомольская правда» сообщило, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
В понедельник, 15 июня, брак был расторгнут мировым судом при помощи общего адвоката. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов.
Было ли насилие со стороны Прилучного?
«Это действительно был крик о помощи. Это было под эмоциями. Была ситуация, что он выбросил мой телефон. Мне казалось, что если я сейчас не запишу такое видео, то у меня не останется доказательства. Мне казалось, что предать огласке будет спасением не только меня, но и других, кто молчит.
Потом я сожалела, что это сделала. Но что сделано, то сделано. Поэтому мне показалось, что плюс в том, что тема домашнего насилия встала на первое место», – попыталась объяснить свою позицию Муцениеце.
Агата вспомнила и про Регину Тодоренко, которая пожертвовала 2 миллиона рублей (более 25 тысяч евро) фонду «Насилию.Нет».
Это видео не было бы записано, если бы не было никакого насилия. Это точно... Поднимать руку тоже можно по-разному,
– указала она.
Агата считает, что только в России такое странное понимание о насилии. Она привела в пример фразу «Бьет – значит любит». Женщины часто придумывают оправдания: «Ну ударил, но отец хороший». Что касается отношений с Прилучным, то их расставание, по мнению Муцениеце, пойдет ему на пользу.
Он превышал физическую силу над женщиной,
– ответила Агата на вопрос Собчак.
Муцениеце объяснила, что у пары всегда были страстные отношения с битьем посуды и разбрасыванием предметов.
«Наши отношения были изначально суперэмоциональными», – призналась актриса.
Собчак расспросила и про отношения Павла с алкоголем.
Измененное сознание. Наверное, да. Но он еще и артист. У него нервный фон разбит,
– указала Агата.
Актриса считает, что после того, как она разместила это видео, другая женщина, которая будет с Прилучным, должна задуматься – сможет ли она сделать так, чтобы человек вел себя по-другому.
«Мы потеряли любовь, семью и друг друга», – подытожила она.
Оказалось, что в соцсетях Муцениеце извинилась не за свои слова о насилии, а за то, что их пара распалась.
«Люди не должны всю жизнь жить с одним и тем же человеком», – считает Агата.
«Паша похож на моего папу»
Актриса обратилась за помощью к психологу, чтобы пережить происходящее.
Решение о разводе было принято обоюдно. Она отмечает, что примирение уже невозможно. Муцениеце рассказала, что Павел часто первым бросал фразы о разводе.
Агата не отрицает, что подсознательно нашла человека, который похож на ее отца. Актриса его не помнит, но он был алкоголиком.
Паша похож на моего папу,
– сказала она.
Для нее было настоящей обидой, что супруг не оценил, что она чем-то жертвовала ради него. Буквально была ручкой от кружки.
Как Прилучный и Муцениеце поделят имущество
Актриса объяснила, что она не собирается судиться с бывшим супругом. Они уже заранее все разделили и распределили.
Она объяснила Ксении, что дом останется за Павлом, а она себе оставит квартиру. Если бы он решил забрать квартиру, то Агата не стала бы с ним судиться.
«Я не тот человек, который будет делить имущество. Мне квартира – ему дом. Он и больше зарабатывает. Я заработаю. Делить коробку я не буду», – указала звезда.
Мнение психолога: нужна ли Агате помощь?
В этот выпуск Собчак привлекла для консультаций психолога и гипнотерапевта Анну Сметанникову, которая проанализировала ответы Муцениеце. Специалист отметила, что во всем интервью у актрисы есть улыбка защиты: «До конца она не может рассказать правду».
«Человек, который долго находится в созависимых отношениях, здесь у нее может стираться грань. Ни разу она не ответила прямо на вопрос», – подчеркнула Сметанникова.
Эксперт сказала, что видит подавленные эмоции и скрытую агрессию во многих ответах. Определенно, по мнению психолога, у Муцениеце есть синдром жертвы.
Анна считает, что Агате необходима помощь психолога, чтобы в дальнейшем избежать нервного срыва.
Напомним, ранее стало известно, что Павел оплатил лечение Агаты Муцениеце после расставания.
В конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса – Агата Муцениеце и Павел Прилучный – разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала «Закрытая школа» в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей – дочь Мия и сын Тимофей.
Видео: Интервью Ксении Собчак с Агатой Муцениеце