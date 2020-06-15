Выигрывай и ты! Limon.ee разыгрывает к Иванову дню эксклюзивный мангал

Накануне самого веселого летнего праздника – Иванова дня – фирма SRV Steel второй год подряд изготовит эксклюзивный мангал с логотипом портала Limon.ee. Кто-то из вас сможет забрать этот эксклюзивный приз! Участвуйте и вам обязательно повезет! Счастливых праздников!

Жаркий розыгрыш к Иванову дню! 🔥 🔥 Накануне самого веселого летнего праздника Limon.ee разыграет эксклюзивный мангал с нашей символикой, изготовленный эксклюзивно для кого-то из вас фирмой Srv Steel! Помимо мангала победителя ждет еще один сюрприз!!!

Хотите выиграть? Условия розыгрыша очень просты!

[👍] Поставь лайк сообществам @Limon и @SRV Steel в Facebook (поставь отметку Нравится нашим группам, если не сделал этого раньше);

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[👇] В комментариях отметь друзей, которых ты позовешь испробовать новый мангал с логотипом портала Limon.ee.

Имя победителя мы объявим накануне Иванова дня, в понедельник, 22 июня. Удачи в игре! И хороших всем праздников! Ваш Limon.ee.

Внимание! Победителю нужно будет забрать мангал из нашей редакции самостоятельно. Мы находимся в центре Таллинна. Снимок иллюстративный.