«А я сяду на 10 лет»: найдено пророческое видео с Ефремовым

Сам актер признавался, что не считает себя алкоголиком – он успевает и участвовать в театральных постановках, и сниматься в сериалах, пробует себя как режиссер. «Я подбухиваю, так жестко не бухаю. Потому что работы много. А работать в поддатом состоянии… [не получилось бы] У меня нет запоев. Я пью два дня и отравляюсь. Это отрава! Запой — это когда утром выпиваешь, чтобы тебе плохо не было и тебе лучше становится. А я на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница», - рассказывал ранее Ефремов в интервью Юрию Дудю.