«А я сяду на 10 лет»: найдено пророческое видео с Ефремовым

В Сети появилось видео с российским актером театра и кино Михаилом Ефремовым, которое уже окрестили «пророческим». Журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов показал, как артист поет песню со строчками: «А я сяду на… 10 лет».
Ролик длительностью 7 секунд появился в Telegram-канале журналиста. На видео мужчина, похожий на скандального актера Ефремова, исполняет припев песни Ильи Резника «А я сяду в кабриолет», заменяя последнее слово на «10 лет», пишет Topnews.
Отмечается, что голос мужчины похож на голос Михаила Ефремова, но неизвестно, является ли запись подлинной.
«Пророческая песня Михаила Ефремова», — пишет журналист под видеозаписью.
Кстати, в 2019 году Ефремов записал стихотворное обращение к главе МВД в знак поддержки актера «Современника», который получил 8 суток за то, что изобразил пьяного гаишника. Сейчас строки Орлуши звучат также пророчески:
«Много было подобных этапов, / Но никто меня не осудил! / Задержите меня, посадите, / Укатайте меня со всех сил!», - читает Ефремов.
Сам актер признавался, что не считает себя алкоголиком – он успевает и участвовать в театральных постановках, и сниматься в сериалах, пробует себя как режиссер. «Я подбухиваю, так жестко не бухаю. Потому что работы много. А работать в поддатом состоянии… [не получилось бы] У меня нет запоев. Я пью два дня и отравляюсь. Это отрава! Запой — это когда утром выпиваешь, чтобы тебе плохо не было и тебе лучше становится. А я на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница», - рассказывал ранее Ефремов в интервью Юрию Дудю.