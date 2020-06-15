Иллюзия сытости: список продуктов, из-за которых хочется есть еще больше

Эти факторы сильно влияют на работу желудка, который сигнализирует о желании повторить прием пищи через короткое время. К тому же постоянный аппетит вызывает еда с пониженной жирностью. Именно поэтому во время диеты мы постоянно голодны. Чтобы знать причину повышенного аппетита в лицо, мы составили список продуктов, после которых вам точно захочется съесть что-нибудь еще.

Яблоки

Они являются одним из лучших диетических фруктов, но в то же время несут настоящую опасность. Дело в том, что яблоки вырабатывают желудочный сок, значит, и пробуждают аппетит. Особенно это касается зеленых плодов и других кислых продуктов, таких как лимон, апельсин, квашеная капуста. Они раздражают слизистую, таким образом усиливая выработку желудочного сока.

Яичные белки

В них практически отсутствуют калории и жир, поэтому этот продукт рекомендуют принимать во время диеты. Некоторые отказываются от желтка, в котором присутствуют питательные вещества и витамины, хотя именно он придает сытость. Лучший вариант — есть яйцо полностью, а не только белки.

Алкогольные напитки

Приступ голода могут вызвать три порции любого вида алкогольных напитков. Они усиливают выработку желудочного сока, раздражая слизистую желудка. Также алкоголь влияет на определенные гормоны и нейромедиаторы, вызывающие чувство голода. А еще спиртное снижает запас углеводов в организме, поэтому вам точно стоит отказаться от этой вредной привычки.

Жевательная резинка

Многие думают, что употребление жевательной резинки снижает аппетит, но на самом деле всё с точностью до наоборот. При длительном жевании тоже происходит повышенная выработка желудочного сока, появляется потребность в еде. Резинку рекомендуют жевать не больше двух минут. И не стоит забывать, что более длительное и частое ее употребление может привести к ухудшению работы кишечника и желудка.

Йогурт с пониженной жирностью

Из-за низкого содержания жира в йогурте желудку тяжело его переваривать. Таким образом, продукт движется дальше по внутренним органам, освобождая место для новой еды. К тому же в йогурте может присутствовать сахар, который повышает уровень глюкозы в организме, создавая ощущение сытости. Но уже через короткое время чувство голода вновь возвращается.

Соки

Во время изготовления соков все пищевые волокна, то есть всё самое полезное, удаляются. Добавляется сахар, который поднимает уровень глюкозы. Диетологи, например, советуют смешивать соки с водой, пюре, протеиновым порошком или ореховой пастой. Эти добавки балансируют и сохраняют сахар в крови, а также дают почувствовать себя сытым на протяжении более длительного времени. И всё же от покупных соков лучше вовсе отказаться в пользу разбавленных свежевыжатых.

Готовые продукты с вкусовыми усилителями

Первые вкусовые усилители появились в Китае, где их добавляли в пищу для придания или изменения вкусовых качеств. Их готовили с глутаматом натрия. Теперь большинство продуктов содержат такую пищевую добавку, которая повышает аппетит человека примерно на 40%. Сюда же можно отнести и различные специи, будь то кориандр, черный молотый перец, хрен или базилик.

Мучные изделия

При потреблении мучного у нас в крови повышается инсулин. Такие продукты быстро перевариваются, из-за чего вновь появляется чувство голода. К тому же испанские ученые провели исследование, в ходе которого выявили, что у людей, употребляющих в день от двух порций белого хлеба, увеличиваются шансы заработать себе избыточный вес аж на 40%. Поэтому от выпечки из пшеничной муки стоит всё же отказаться.

Сладости и батончики

Сладости и шоколадные батончики тоже повышают уровень сахара в организме. Вскоре мы снова ощущаем чувство голода и хотим ещё чего-нибудь вкусного. Не зря же слоган известного шоколадного батончика гласит: «Проголодался? Сникерсни». Им можно вызвать чувство сытости, но продлится оно недолго.

Фастфуд