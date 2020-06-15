Слишком любвеобильны: четыре знака Зодиака, которым мало одного партнера рядом

Астрологи убеждены, что предрасположенность некоторых людей к изменам можно объяснить их знаком Зодиака. Если одни — верные семьянины, то другие всю жизнь будут искать связи на стороне, поскольку одного партнера им мало. Какие знаки Зодиака слишком любвеобильны? Рассказывают «Экспресс-Новости».

Близнецы

Харизматичных, обаятельных и непостоянных Близнецов тяготят серьезные отношения. Они никогда не упустят возможности пофлиртовать и завязать интрижку на стороне. Беда представителей этого знака Зодиака в том, что они слишком любят себя и легко покупаются на комплименты. Впрочем, ради мимолетной влюбленности расставаться со своим постоянным партнером они не собираются.

Лев

Львы нуждаются в том, чтобы ими кто-то постоянно восхищался. Если вторая половинка перестает это делать, они быстро находят ей замену. Для того чтобы покорить представителей этого знака Зодиака, достаточно похвалить их и сделать несколько комплиментов. Самолюбивые Львы будут вне себя от радости. При этом легкий флирт они изменой не считают.

Скорпион

Скорпионы знают себе цену и никогда не позволят другим общаться с ними хуже, чем они этого заслуживают. Если они не получают должного уважения со стороны второй половинки, велика вероятность, что таким людям захочется найти истинную любовь на стороне, и только к старости они поймут, что ошибались, когда обижали своих партнеров.

Стрелец